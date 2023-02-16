Звезда «Иронии судьбы», кажется, стала забывать, какая страна подарила ей любовь и славу.

Польская актриса Барбара Брыльска сделала резкое заявление о российской провинции. По ее словам, из самолета нестрашно выходить только в Москве и Санкт-Петербурге, а в Омске, Новосибирске и остальных городах России «нищета и невозможно жить». Музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое возмущение в беседе с 5-tv.ru и напомнил советской актрисе, кому она должна своей славой.

По словам эксперта, Брыльска действительно успела повидать Россию во время гастролей после успеха фильма «Ирония судьбы или с легким паром». Он отметил, что самим россиянам давно понятно, что уровень жизни в разных регионах России отличается, но это не повод бояться выходить из самолета, ведь ей там не жить.

«Она едет туда как гастролер. Все наши артисты бывают в этих маленьких городах, где бедно живут люди, но они там зарабатывают деньги. На этих концертах им платят организаторы. И она, если едет туда, в маленький городок, Барбара Брыльска, она едет туда не отдыхать, она едет туда работать. Поэтому о какой нищете она говорит? В огороде бузина –в Киеве дядька», — прокомментировал эксперт.

Соседов отметил, что города в российской глубинке, как правило, наоборот отличаются чистотой, что нельзя сказать даже о центральных городах Польши, откуда наведалась Брыльска. По его словам, тот же Краков — старинный, но «нищий» и «жалкий» город.

«Ну уж кто бы что вякал, господи, приехала откуда-то королева, из Польши, ну не смешила бы она людей. Так что пусть она не выступает, не вякает. Она перед Россией, так и напишите, должна на коленях стоять, потому что без России и без Советского Союза она никто и ничто, она полный ноль», — сообщил специалист.

Музыкальный критик напомнил артистке, что значимость и славу ей подарил именно российских зритель, поэтому она должна быть благодарной, а не раскидываться нелепыми выражениями.

«Она на коленях должна стоять во всех городах, в которых она бывает: в Москве, в Петербурге, в Иркутске, в Липецке <…> сразу — вышла с трапа самолета и тут же встала на колени», — заключил собеседник.

Ранее 5-tv.ru писал про заявление Барбары Брыльски о жизни в российской провинции.