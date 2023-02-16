Можно ли туристам в Турцию? Эксперт рассказал о самых безопасных местах в стране

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 012

Алексан Мкртчян: можно спокойно планировать путешествие в Турцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Endig; Reuters; 5-tv.ru

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Пока туристы из России не спешат сдавать свои путевки. Но стоит ли?

На фоне жуткого землетрясения в Турции, многие туристы отказываются посещать страну и сдают путевки. Однако россияне настолько привыкли отдыхать там, что не хотят отказываться от поездок. О том, безопасно ли сейчас отдыхать в Турции, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, в этом вопросе нужно осознавать, что большинство российских туристов отдыхают, как правило, в тысячах километрах от эпицентра землетрясения.

«Естественно, в тех районах, где произошло землетрясение — категорически нельзя отдыхать. А в тех районах, где исторически отдыхают 99,9 процентов россиян, там не просто можно отдыхать, но и нужно», — заявил эксперт.

Тем не менее, многие задумываются о том, чтобы сдать путевки.

«Любой человек имеет право сдать любую путевку. Вопрос только в том, какие деньги он получит назад. Если мы говорим о регионах, пострадавших от землетрясения, то здесь стопроцентный возврат денег, если мы говорим о регионах, которые находятся в тысячах километров от эпицентра землетрясения, то там в этих отелях все хорошо, авиакомпании летают, и тут турист получает от туроператора сумму за вычетом расходов», — заключил Мкртчян.

Он также добавил, что пока россияне продолжают покупать путевки на июнь, июль и август.

Землетрясение 6 февраля стало самым разрушительным в истории Турции. «Отголоски» добрались и до Сирии. Там количество жертв трагедии уже превысило 8 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как число погибших при землетрясении в Турции превысило 36 тысяч.

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