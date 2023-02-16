Взрыв на Украине привел к возгоранию на нефтехранилище
Ситуацию прокомментировал глава региона.
Фото: www.globallookpress.com / Marwan Naamani
Глава Кировоградской области Украины Андрей Райкович сообщил о взрыве на хранилище нефтепродуктов. Об этом украинский политик написал в своем Telegram-канале.
Глава региона не объяснил, где именно расположено нефтехранилище и сколько в нем содержалось горючего. Однако он подчеркнул, что возгорание было локализовано.
Ранее Райкович рассказал, что на объекте критической инфраструктуры в Кропивницком районе региона произошла серия взрывов.
Также глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении на промышленном предприятии в городе Павлоград. Подробностей и названия предприятия он не озвучивал, лишь добавил, что пожар был ликвидирован.
В Минобороны РФ пока не сообщали о возможных ударах российской сторон по военным и критическим объектам инфраструктуры Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что ПВО РФ сбили два беспилотника ВСУ над Севастополем.
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