«Смертность высокая»: существует ли для россиян угроза вируса Марбург

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 403

Биолог Аграновский: Марбург распространяется через грязные руки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас российские медики усиленно работают над созданием вакцины.

В России обсуждают новый вирус Марбург, который обнаружили в Экваториальной Гвинее. Известно, что он вызывает очень опасную болезнь. О том, существует ли опасность вируса для россиян, рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его словам, патогенность вируса Марбург очень высокая.

«Смертности из-за этого вируса очень много, но распространяется он очень медленно. Поэтому бояться нам нечего. Это вирус Африки, распространен в этих краях, до нас ему далеко», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что Марбург распространяется оральным путем: через грязные руки, пищу и выделения животных.

«Окончательно вирус нельзя победить, можно конечно вакцинировать африканцев, но вирус останется в природных очагах, в животных. Поэтому вирус может попасть в людскую популяцию. Наши медики, конечно, насторожились, поэтому усиленно создают вакцину. Но не нужно забывать, что это экзотика, это не такой вирус, как ковид, вероятность заразиться маленькая», — говорит биолог.

Аграновский считает, что больше всего близок к вирусу Марбурга, распространенный вирус в Африке — Эбола.

Кстати, в Европе случаи заражения вирусом Марбург были ранее. Они происходили из-за того, что за возбудителем не уследили в лаборатории.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что на границах России усилен санитарно-карантинный контроль из-за вспышки вируса Марбург.

Ранее 5-tv.ru рассказал о первичных симптомах заражения лихорадкой Марбург.

-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на 16 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:39
«Странные мистические совпадения»: Киркоров рассказал о смерти близкого человека
22:23
В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот
22:11
Новый сервис «Подтвержденное фото» появился на «Госуслугах»
21:58
Эстония с двумя «Эс»: Таллин выдворил из страны русского борца с нацизмом
21:45
«Смертность высокая»: существует ли для россиян угроза вируса Марбург
21:31
Крепитесь! Названы самые несчастливые мужские и женские имена

Сейчас читают

«Смертность высокая»: существует ли для россиян угроза вируса Марбург
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в США
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023