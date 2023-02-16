«Смертность высокая»: существует ли для россиян угроза вируса Марбург

Сейчас российские медики усиленно работают над созданием вакцины.

В России обсуждают новый вирус Марбург, который обнаружили в Экваториальной Гвинее. Известно, что он вызывает очень опасную болезнь. О том, существует ли опасность вируса для россиян, рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

По его словам, патогенность вируса Марбург очень высокая.

«Смертности из-за этого вируса очень много, но распространяется он очень медленно. Поэтому бояться нам нечего. Это вирус Африки, распространен в этих краях, до нас ему далеко», — рассказал эксперт.

Он также добавил, что Марбург распространяется оральным путем: через грязные руки, пищу и выделения животных.

«Окончательно вирус нельзя победить, можно конечно вакцинировать африканцев, но вирус останется в природных очагах, в животных. Поэтому вирус может попасть в людскую популяцию. Наши медики, конечно, насторожились, поэтому усиленно создают вакцину. Но не нужно забывать, что это экзотика, это не такой вирус, как ковид, вероятность заразиться маленькая», — говорит биолог.

Аграновский считает, что больше всего близок к вирусу Марбурга, распространенный вирус в Африке — Эбола.

Кстати, в Европе случаи заражения вирусом Марбург были ранее. Они происходили из-за того, что за возбудителем не уследили в лаборатории.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что на границах России усилен санитарно-карантинный контроль из-за вспышки вируса Марбург.

Ранее 5-tv.ru рассказал о первичных симптомах заражения лихорадкой Марбург.