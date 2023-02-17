Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

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Полина Долгова
Полина Долгова 71

Обрушились несколько зданий, поврежденных шестого февраля.

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

Фото: MARTIN DIVISEK / ТАСС

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Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на юго-востоке Турции, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны. Обрушились несколько зданий, поврежденных шестого февраля, передает корреспондент РИА Новости

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров в Средиземном море, он был на удалении около пяти километров от турецкого побережья, в районе провинции Хатай.

В Турции продолжается разбор завалов после мощного землетрясения, произошедшего шестого февраля. Число погибших уже превысило 36 тысяч человек. 

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались в 10 провинциях страны. 

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Природная катастрофа шестого февраля стала самой разрушительной в истории Турции. Власти уже начали поиски виновных, которые причастны к обрушению домов при катаклизме. Общество считает, что такого количества жертв можно было избежать, если бы дома были построены в соответствии современных норм строительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в акватории озера Байкал зафиксировали землетрясение мощностью 5,9.

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