200 часов мучений: под завалами в Турции отец кормил малыша слюной, пытаясь спасти от гибели

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 6 140

В Турции из-под обломков спасли молодую пару, их шестимесячный сын погиб на пятый день

200 часов мучений: под завалами в Турции отец кормил малыша слюной, пытаясь спасти от гибели

Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула / ТАСС

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Ребенок держался изо всех сил целых пять дней. Но спасатели, к сожалению, не успели.

Спустя восемь суток после ужасающего землетрясения в Турции местные спасатели продолжают доставать из-под завалов выживших. На этот раз они помогли выбраться Мухаррему Полату и его жене. Однако с ними были другие члены семьи, никто из них не выжил.

Среди семьи был и шестимесячный сын мужчины. По словам Мухаррема, малыш умер на пятый день, передает телеканал Anadolu Ajansi.

«Я пытался поить шестимесячного сына своей слюной, но он не выдержал и умер», — рассказал сам мужчина со слезами на глазах.

Трагичная история произошла в Кахраманмараше. Во время спасательных операций из подвала, расположенного под квартирой консьержа, послышался голос. Спасатели тут же ускорили работу. После долгих усилий удалось вытащить только жену и мужа.

Страшная трагедия в Турции произошла шестого февраля. Среди погибших есть россияне. На местах разбора завалов до сих пор работают не только люди, но и специально обученные животные, которые могут пробраться в самые труднодоступные участки. К счастью, случаются и чудеса. Из-под разрушенных зданий удается доставать пожилых людей, маленьких детей и зверей, которые оголодали и совершенно обезвожены, но живы. Им оказывают всю необходимую экстренную помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как спустя восемь суток из-под завалов в Турции достали 10-летнюю девочку — видео.

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