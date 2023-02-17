Томские ученые придумали способ точной диагностики депрессии
Недугом страдают сотни миллионов людей в мире.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente; 5-tv.ru
Сибирские ученые придумали способ точной диагностики депрессии.
Этим недугом страдают миллионы людей по всему миру, однако способов определить его, а уж тем более назначить адекватное лечение — до сих пор немного.
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