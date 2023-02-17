Томские ученые придумали способ точной диагностики депрессии

Сибирские ученые придумали способ точной диагностики депрессии.

Этим недугом страдают миллионы людей по всему миру, однако способов определить его, а уж тем более назначить адекватное лечение — до сих пор немного.

Только в России нервное истощение испытывают около половины офисных сотрудников, а от него — рукой подать до потери интереса к жизни и других вредных последствий.

Роман Ишмухаметов оценил перспективы борьбы с опасной хандрой.