«Жаба душит»: военный эксперт объяснил, почему Украина получит меньше танков

Специалист отмечает, что Германия не будет нести дополнительные расходы за поставки новых танков на поле боя.

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко считает, что Германия поставит Украине меньшее количество танков Leopard 2 А6, так как у них нет резонна нести дополнительные экономические расходы за обслуживание техники. Об этом сообщает URA.RU.

Во-первых, все дело в жадности, эксперт считает, что танки нужно привести в рабочее состояние.

«Жаба душит. Их же надо привести в порядок, снятое оборудование установить, обслужить, погрузить, отправить, складировать запчасти, организовать обслуживание, скорее всего, в Польше. А если вытащить нельзя, значит ремонтировать придется на Украине. Значит кроме логистики надо иметь специалистов», — сказал Михаил Тимошенко.

Также полковник отмечает, что есть вопрос, что будет делать Запад, когда танки будут уничтожены в зоне военных действий. Ведь замен никаких не будет, так как производство.

«Пока ничего не произошло. Произойдет, когда они окажутся на боевой линии. Тогда что-то будет происходить. Если мы начнем их бить достаточно интенсивно, тогда будет интересно посмотреть, что будет. На замену что-то будет предоставляться? Они особых перемен на фронте не создадут, это тоже понятно», — заключил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Bloomberg оценил реальную помощь Германии Украине.