Пассажирский автобус снес дерево и врезался в фонарный столб во Владивостоке

Авария с пассажирским автобусом во Владивостоке. Транспорт съехал с дороги, пробил ограждение, снес дерево и остановился, только когда врезался в фонарный столб. Оказалось, водителю за рулем стало плохо.

В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Других пострадавших нет, так как автобус ехал пустой.