Пассажирский автобус снес дерево и врезался в фонарный столб во Владивостоке

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В результате аварии, к счастью, погибших нет.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Корытов; 5-tv.ru

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Авария с пассажирским автобусом во Владивостоке. Транспорт съехал с дороги, пробил ограждение, снес дерево и остановился, только когда врезался в фонарный столб. Оказалось, водителю за рулем стало плохо.

В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Других пострадавших нет, так как автобус ехал пустой.

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