У журналиста тяжелое хроническое заболевание, которое практически не поддается полному лечению.

Журналист Николай Сванидзе переведен в другую клинику. Как стало известно 5-tv.ru, на этом настояли родственники общественного деятеля. При этом врачи сделали все, чтобы динамика стала положительной и добились результата, но на решение успехи медиков не повлияли.

Сванидзе поступил к врачам в крайне тяжелом состоянии. У него были острые почечная, сердечная и дыхательная недостаточность, а также септический шок, который развился при двусторонней пневмонии.

Помимо всего прочего, у публициста тяжелое хроническое заболевание, которое практически не поддается полному лечению, и потребуется длительная реабилитация. О полном выздоровлении речи пока не идет.

Ранее 5-tv.ru писал подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе. Популярный радио- и телеведущий был госпитализирован в начале месяца, когда у него открылась рвота кровью.