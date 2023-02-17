Николая Сванидзе перевели в другую клинику — подробности

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 142

Сванидзе перевели в другую больницу по требованию родственников

Николая Сванидзе перевели в другую клинику — подробности

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

У журналиста тяжелое хроническое заболевание, которое практически не поддается полному лечению.

Журналист Николай Сванидзе переведен в другую клинику. Как стало известно 5-tv.ru, на этом настояли родственники общественного деятеля. При этом врачи сделали все, чтобы динамика стала положительной и добились результата, но на решение успехи медиков не повлияли.

Сванидзе поступил к врачам в крайне тяжелом состоянии. У него были острые почечная, сердечная и дыхательная недостаточность, а также септический шок, который развился при двусторонней пневмонии.

Помимо всего прочего, у публициста тяжелое хроническое заболевание, которое практически не поддается полному лечению, и потребуется длительная реабилитация. О полном выздоровлении речи пока не идет.

Ранее 5-tv.ru писал подробности о состоянии госпитализированного Сванидзе. Популярный радио- и телеведущий был госпитализирован в начале месяца, когда у него открылась рвота кровью.

-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.76
0.55 79.98
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
Малыш остался без мамы: детали жесткой посадки вертолета на Сахалине
12:24
«Спел, сколько мог. Очень расстроился»: близкие объяснили неудачу Носкова на концерте в Перми
12:08
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва крана: кто за это ответит?
12:04
Осужденный за убийство Ефремов продолжит отбывать наказание в тюрьме?
11:59
Целая эпоха: чем запомнилась звезда «Трех мушкетеров» Ракель Уэлч
11:53
Томские ученые придумали способ точной диагностики депрессии

Сейчас читают

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Rоbinsоn на Сахалине
"Косо посмотрят": от попавшего под санкции Киркорова потребовали объясниться за поездку в США
"Такие лекарства могут стать опасными". Почему нужно регулярно проводить ревизию в домашней аптечке
Патрушев обвинил США в гибели украинцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023