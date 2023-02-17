Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Ново-Огарево

В подмосковном Ново-Огарево стартовали переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Как сообщали ранее в Кремле, на повестке дня немало важных тем.

Ранее пресс-секретарь российского президента отмечал, что какая-то часть беседы Путина и Лукашенко будет открытой, однако серьезные проблемы будут обсуждать в закрытом формате. Не исключено, что белорусский президент вновь предложил главе РФ встретиться с президентом США Джо Байденом в Минске для обсуждения украинского кризиса. Однако несмотря на готовность Владимира Путина вероятность переговоров крайне мала — Вашингтон, почти наверняка, откажется от инициативы, как делал это много раз.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.