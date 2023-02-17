Посла Нидерландов в Москве вызвали в МИД России по делу MH17

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Дипломату в очередной раз было указано на политизированный характер работы Совместной следственной группы (ССГ).

Посла Нидерландов в Москве вызвали в МИД России по делу MH17

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуах вызвали в МИД РФ 16 февраля. Об этом сообщили в самом ведомстве.

По информации МИД, ему передали, чтобы Амстердам прекратил попытки возложить на Москву вину и ответственность за трагедию рейса MH17, которая произошла 17 июля 2014 года.

«Призвали отказаться от языка ультиматумов и вернуться к конструктивному обсуждению имеющихся спорных вопросов», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве указали на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая на протяжении восьми с половиной лет занималась подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии и пренебрегала противоречившими ей очевидными фактами.

Прокуратура Нидерландов считает, что в деле о крушении MH17 руководство России причастно к принятию решения о передаче ДНР ЗРК «Бук».

При расследовании активно использовались данные только украинской стороны. Прокуратура во всех выступлениях указывала, что виновата именно Россия. Эту позицию активно подхватили западные СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокуратура Нидерландов весной объявит новые выводы по делу MH17.

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