Последние годы: врач рассказала, сколько еще может прожить с деменцией Брюс Уиллис

У американского актера сейчас очень слабый иммунитет и он может подхватить любую инфекцию.

У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. О том, что за заболевание у легендарного артиста и сколько он сможет с ним прожить, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-невролог Марина Аникина.

«Иногда есть впечатление, что страдает память, но здесь, конечно, не такой уровень как при болезни Альцгеймера. Само по себе заболевание проявляется эмоциональными расстройствами, могут проявляться поведенческие расстройства, апатия, депрессия, навязчивый счет, ритуальность», — говорит врач.

По ее словам, при таком заболевании также может страдать и внимание, и зрительно-пространственные функции. Среди возможных осложнений при лобно-височной деменции выделяют: ослабление иммунитета, падение уровня серотонина, большую восприимчивость к инфекциям. Плюс — риск травматизма. Более того, могут нарушаться социальные коммуникации.

«Выживаемость при лобно-височной деменции составляет от шести до десяти лет после постановки диагноза, но пациенты могут жить и десять лет», — добавила Аникина.

В заключение невролог сказала, что лобно-височная деменция — генетическое заболевание и вполне возможно, что у Брюса Уиллиса есть родственники, которые страдали от того же.

Лобно-височная деменция — это редкое заболевание, которое вызывает расстройство памяти, нарушения в поведении и затрудненность речи. Из-за того, что клетки головного мозга у пациентов с подобным диагнозом отмирают, в конце жизни у них возникает полный распад личности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из знаменитостей страдал от деменции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ