Один в темной комнате: Джиган на фоне слухов про больницу показал, где сейчас находится

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Джиган вышел на связь с поклонниками и заявил, что занят работой в студии

Один в темной комнате: Джиган на фоне слухов про больницу показал, где сейчас находится

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Рэпер отреагировал на скандальные слухи о своем лечении в частной психушке.

Джиган объявился после скандальных слухов о его лечении якобы в психушке. Рэпер опубликовал в соцсети видео, давая понять поклонникам, что с ним все в порядке.

До этого, пишет 7Дней.ru, появилась информация, что Джиган, недавно сильно пострадавший, лечится не в обычной больнице, а в частной клинике для пациентов с различными зависимостями и психологическими проблемами.

«Ну, что, друзья, вы сильно переживали?» — обратился исполнитель к фанатам на видео.

В кадре Джиган сидит в темной студии. По его словам, сейчас он занят подготовкой к выпуску новой композиции. К слову, на видео можно заметить у рэпера синяк под глазом и забинтованную по-прежнему ногу.

Фото: Instagram* / iamgeegun

На днях Джиган опубликовал в соцсети фото из больницы, судя по которому, рэпер попал в серьезную переделку — на снимке у него забинтована левая нога, а перемещается он с помощью ходунков.

Поклонники ломают голову над тем, что произошло с исполнителем. Известно, что недавно Джиган и его жена Оксана Самойлова с четырьмя своими детьми отдыхали на Маврикии, а по возвращении домой глава семьи неожиданно оказался в больнице с сильными побоями.

При этом Самойлова не комментирует ситуацию и делает вид, что ничего не случилось. После недельного отсутствия в соцсетях она как ни в чем не бывало вернулась к привычным занятиям: публикует ролики со своими детьми и рекламирует косметику собственной марки.

Ранее 5-tv.ru показал, как Джиган в бинтах и с ходунками едва «ковыляет» по больнице.

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