В бинтах и с ходунками: Джиган показал, как едва «ковыляет» по больнице

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 156

Рэпер Джиган опубликовал фото в бинтах и с ходунками из больницы

В бинтах и с ходунками: Джиган показал, как едва «ковыляет» по больнице

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Поклонники рэпера и его супруги Оксаны Самойловой ломают голову над тем, что произошло в звездном семействе.

Джиган окончательно заинтриговал поклонников, выложив в соцсети фото из больницы. Судя по нему, рэпер попал в серьезную переделку — у него забинтована левая нога, а перемещается он с помощью ходунков. При этом комментарий к снимку никак не объясняет случившееся с исполнителем.

«И это пройдет!» — подписал фото Джиган, очевидно, имея в виду свое плачевное состояние.

До этого по сети распространился снимок, на котором рэпер запечатлен якобы за обедом в больничной столовой. При этом на лице у него виден огромный синяк.

\ЫСЫФДжиган едва передвигается по больнице с помощью ходунков. Instagram* / iamgeegun

Поклонники ломают голову над тем, что произошло в звездном семействе Джигана и Оксаны Самойловой. Известно только то, что рэпер и блогер с четырьмя своими детьми отдыхали на Маврикии, а по возвращении домой глава семьи неожиданно оказался в больнице.

Самойлова также хранит молчание по поводу случившегося. Около недели она не выходила на связь с подписчиками, а, объявившись наконец в соцсети, попросила не расспрашивать ее «ни о чем».

Два года назад брак звезд уже был на грани развода. Тогда Джиган начал появляться в сети в пьяном виде, а потом вовсе повел себя неадекватно — сбрил брови и стал оскорблять подписчиков. Также появились видео с пьяными развлечениями рэпера в компании посторонних женщин.

После таких выходок Самойлова подала было на развод, однако Джиган вовремя одумался, лег в реабилитационный центр и публично вымолил прощение. Ради детей Самойлова решила дать рэперу шанс и сохранить семью. Теперь же поклонники гадают: неужели Джиган опять пустился во все тяжкие, и звездный брак снова на грани краха?

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Самойлова ответила на вопрос хейтеров из социальной сети об искренности отношений с Джиганом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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