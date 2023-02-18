Еще не все: Херш допустил новые подробности о взрывах «Северных потоков»

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Иван Обухов
Иван Обухов 12

Херш допустил вероятность публикации новых материалов по взрывам на «Северных потоках»

Еще не все: Херш допустил новые подробности о взрывах «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Автор намекнул о роли Норвегии, Швеции и Дании в истории с «Северными потоками».

Известный автор сенсационного расследования о диверсии на газопроводах «Северного потока», американский журналист Сеймур Херш допустил возможность того, что он расскажет о «механизме» подготовки к диверсии властями США кое-что новое. Соответствующее заявление прозвучало в интервью порталу Consortium News.

«Возможно, я напишу больше о механизме», — заявил Херш, не уточняя, о чем конкретно могла бы пойти речь.

Однако специализирующийся на журналистских расследованиях американец указал на место Норвегии, Швеции и Дании в истории с «Северными потоками».

По словам лаурета Пулитцеровской премии, этим государствам еще «предстоит объяснить» ту позицию, на которую они встали, когда, очевидно, уже понимали, что дело идет к теракту, но решили об этом промолчать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Херш предупредил США о последствиях взрывов на «Северном потоке».

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