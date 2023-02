Херш предупредил США о последствиях взрывов на «Северном потоке»

Часть изданий уже поддержала политику Вашингтона и ввела на некоторые публикации цензуру. Что дальше?

Колоссальные последствия после теракта на нитках газопровода «Северный поток» предрек Штатам американский журналист Сеймур Херш. Об этом сообщает издание Democracy Now. Публицист подчеркнул, что администрация США во главе с президентом Джо Байденом отвергли его расследование, при этом получив одобрение в СМИ. Херш добавил, что газетами The New York Times и The Washington Post больше не публикуются материалы по данной теме.

«Политические последствия для нас мы увидим в долгосрочной перспективе», — сказал Херш, добавив, что это чревато выходом некоторых стран из Североатлантического альянса.

Взрывы на «Северном потоке» он считает диверсией, которая направлена против Европы. По мнению журналиста, ее цель — продемонстрировать зависимость европейских государств от Штатов. Херш особо отметил, что Вашингтон «чертовски» пугали российские энергоносители. Так американец вспомнил слова госсекретаря Энтони Блинкена о невозможности теперешнего использования Москвой нефти и газа в качестве оружия.

Перед этим журналист публиковал расследование, где сделал вывод, что в подрывах «Северного потока» виновны США и Норвегия. Первые могли отправить водолазов установить взрывчатку, а вторые активировать ее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как США и Норвегия взрывали «Северный поток».