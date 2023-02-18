Как раньше — не будет! Небензя выступил с жестким обращением к Западу

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Иван Обухов
Иван Обухов 132

Постпред России при ООН Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу

Как раньше — не будет! Небензя выступил с жестким обращением к Западу

Фото: Zuma / TASS

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Постпред России при ООН Небензя заявил, что у России больше нет доверия к Западу.

Постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя обратился к западным представителям в Совбезе международной организации с заявлением: он указал, что у России больше нет доверия к Западу, и «жить как прежде» «не получится».

«У нас не осталось к вам никакого доверия, и никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить. Ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве», — сказал он.

Западные лидеры, по словам Небензи, руководствуются «стремлением уничтожить нашу страну, причем по возможности чужими руками», а работать над созданием системы европейской и евроатлантической безопасности совместе с Москвой европейским странам и Штатам неинтересно.

Ранее 5-tv.ru писал, как Путин не позволил США развалить Россию.

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