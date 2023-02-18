«На самое дно»: астролог ответил, есть ли у Волочковой шанс вернуть репутацию

Что нужно артистке сегодня, после всех скандальных историй?

Нумеролог и астротиполог Дмитрий Шимко изучил дату рождения Анастасии Волочковой и предсказал будущее балерины на ближайшие семь лет. Звездный эксперт ответил, каковы шансы, что балерина вернет себе былую репутацию дивы «Большого театра». Об этом сообщает издание dni.ru.

«Эпизод от 41 года до 48 лет — это семилетка „обнуления“. В этот период произойдет разрушение каких-либо отношений, начатых в прошлом, будь то личная сфера или деловая. В этот эпизод любые начинания выглядят не очень перспективными и это отражается на всем качестве жизни. Часто люди падают на самое дно», — рассказал Шимко.

Нумеролог считает, что полностью раскрыть амбиции Волочкова сможет только в достойных отношениях. Сначала это своевременность, а потом совместимость. Ближайшая точка знакомства случится в 47,5-48 лет. В этот период с середины 2023 года и весь 2024 Волочкова обретет кармические отношения, которые будут основаны на чувствах и эмоциях.

Также Шимко объяснил, что старая жизнь Волочковой подошла к концу, а впереди новая сроком реализации на 12 лет. Это отобразится на статусе балерины. Обычно из-за таких перемен человек меняет сферу деятельности и уходит во что-то другое. Но есть условие: ей нужен эмоциональный союз.

«Если зайти в отношения не получится, то Анастасия будет прозябать. Вернуться в прошлую профессиональную нишу балерины уже не получится», — поясняет Шимко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова повредила сустав, который стал разрушаться из-за тяжелой физической нагрузки. Невозможность себя раскрыть в новой сфере будет плохо сказываться также и на ментальном здоровье Волочковой, добавляет астролог. Но шансы есть, уверяет астролог.