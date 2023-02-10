Анастасия Волочкова мучается от нестерпимых болей из-за разрушений бедра

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что страдает из-за тяжелейшей травмы. Вдвойне больнее ей от того, что среди общественности многие не верят в серьезность происходящего. И только самые близкие люди и ее лечащий врач знают, каковы истинные страдания знаменитости. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

По словам собеседницы, мучительная боль не давала ей покоя и на Мальдивах. Все было прекрасно на острове в новогодние праздники: природа, отдых, внимательные мужчины, но вот ноги так не носили, как хотелось бы.

«У меня действительно случилась травма бедра. Это не просто травма, это разрушение бедра на почве физической нагрузки. Это не притворство, не обман. Я на Мальдивах ходила с невыносимой болью, даже при ходьбе», — сказала знаменитость.

Но терпеть экс-солистке Большого театра пришлось до последнего — не пропадать же уплаченным миллионам за отдых, да и как же без фирменных шпагатов для фото… Однако сразу по прилету танцовщица обратилась к своему доктору. И это не рядовой врач, подчеркивает она, а врач всея Руси. По уровню профессионализма она может сравнить его только с собой, балериной всея Руси.

«У меня после приезда с Мальдив поехала на следующее утро к Зурабу Орджоникидзе — он доктор всея Руси, как я балерина всея Руси. Он ведет меня 17 лет», — сказала Анастасия.

И вот после очередного приема руки у знаменитости не опустились, хоть ничего радостного о здоровье она не узнала. Держаться на ногах обязывал предстоящий день рождения — банкет был оплачен, гости приглашены. И с этим Анастасия тоже справилась, но шумихи в итоге получилось меньше, чем после ее интервью Алене Жигаловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова пострадала во время очередного спектакля.