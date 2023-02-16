Глава МИД Израиля прибыл в Киев, где встретится с Зеленским

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 66

The Jerusalem Post: Глава МИД Израиля Коэн прилетел в Киев для встречи с Зеленским

Глава МИД Израиля прибыл в Киев, где встретится с Зеленским

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

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Политик увидится также со своим украинским коллегой.

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл на Украину для встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским, сообщает газета The Jerusalem Post.

«Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника на Украину (с начала специальной военной операции — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

Отмечено, что Коэн встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также с членами еврейской диаспоры. До этого издание URA.RU со ссылкой на политолога Вадима Евсеева сообщало, что украинский президент хочет вовлечь в спецоперацию израильских военных.

«В нашей разведке говорят, что кого там только нет. Специалисты из Израиля, Америки, Франции, Англии — они все там присутствуют», — говорил Евсеев.

Также эксперты предполагали, что Израиль готов поставить на Украину свои комплексы «Железный купол» для проверки вооружения в условиях боевых действий. При этом подчеркивалось, что у России есть оружие для ответа, и «Железный купол» не выстоит. Таким образом Тель-Авив использует Самостийную в качестве полигона, как и многие страны Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто не хочет подталкивать Украину к нападению на Крым.

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