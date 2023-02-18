Флаг России появился на бывшем здании ландтага в Потсдаме

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

На башню бывшего ландтага в Потсдаме поместили флаг Российской Федерации

Флаг России появился на бывшем здании ландтага в Потсдаме

Фото: www.globallookpress.com / Paul Zinken

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Здание ландтага в силу некоторой схожести со знаменитой достопримечательностью в Москве называют «кремлем».

В Германии на башне здания, где ранее заседал ландтаг (земский парламент), появился российский флаг и буквы Z. Об этом сообщает агентство DPA.

Жители города Потсдам сразу же выложили снимки в своих социальных сетях, которые разошлись по всему Интернету. Судя по снимкам, флаг был прикреплен к черепице крепости, на щитах, которыми закрыты окна, красками нанесены цвета российского триколора.

К слову, до этого щиты были разрисованы в цвета украинского флага. Об этом сообщают местные СМИ.

Однако это еще не все: на здание были нанесены знаки Z в зеркальном порядке. Кто это сделал, и зачем — до сих пор не выяснили.

Примечательно, что сами жители города данное здание называют местным «кремлем» из-за схожести.

Также известно, что появление флага Российской Федерации на здании бывшего парламента — не первое. Неизвестные вешали его еще в марте 2022 года. На данный момент полиция начала расследование по данному факту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Советске установили светящуюся букву Z на границе с экономящей энергию Литвой.

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