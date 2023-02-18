Москвичи попытались зарезать водителя такси — удалось выжить чудом

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 37

Вопиющий инцидент произошел поздно вечером, когда потенциальной помощи ждать было неоткуда.

Москвичи попытались зарезать водителя такси — удалось выжить чудом

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Нетрезвые мужчины попытались зарезать водителя такси в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, владельцу транспортного средства удалось выжить буквально чудом — ЧП произошло поздно вечером, когда помощи ждать было неоткуда.

По имеющимся данным, водитель забрал горе-пассажиров в центре города и намеревался повезти их в сторону области. В какой-то момент лица на заднем сидении стали вслух рассуждать на тему того, как бы лучше им зарезать своего извозчика.

Недолго думая, один из злоумышленников приставил нож к голове таксиста. Последний произвел резкое торможение и сбежал из салона.

Когда преступников задержали, стало ясно, что они не в себе. По факту ЧП проводится разбирательство.

Ранее 5-tv.ru звуки выстрелов в торговом центре Парижа напугали сотни людей.

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