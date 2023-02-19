Охранники Сатьи силой прогнали журналистов из-за вопроса об избиении им поклонницы

Раскачивание психики откровенным бредом приводит к тому, что традиционное весенне обострение становится острее. А лечить нервы идут не к тем, кто умнее, а к тем, кто громче кричит о своих достижениях и предлагает самые простые рецепты. Как такие TikTok-психологи калечат психику, расскажет корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

«Солнышко, давай я продолжу, а ты заткешься! А если не заткнешься — я тебя выгоню», — так начинается лекция популярного блогера и самого известного в соцсетях специалиста по семейным отношениям Сатьи Дас.

Грубая и язвительная интонация — только начало. Гуру семейного благополучия и гармонии уже через пару минут не выдерживает пылкого темперамента одной из слушательниц и бьет ее. Сатья — а по-настоящему Сергей Яковлев — блогер, философ и психолог. В реальной жизни — бывший повар. Семинары расписаны на месяцы вперед, где он раздает советы по правильному устройству жизни.

Пострадавшая купилась на яркую рекламу, пришла к нему с мужем решать семейные проблемы. И только на лекции поняла, что банальные житейские советы — не спасут ее личную жизнь.

«Перепалка началась в самом начале. За пять-семь минут все закончилось, ее вывели из зала. И речи не шло о том, что она ему два часа мешала вести. Попытка извинений даже не была произведена», — рассказал муж пострадавшей Валерий Кузьмин.

Мы решили лично ознакомится с рекомендациями гуру — именно так он себя предпочитает называть. Пришли в отель, где будет проходить лекция Сергея Яковлева. Девушка на ресепшене просит пройти по указателям до нужного зала. Там нас встречает мужчина, который называет цену — 2700 рублей. Оплатить можно только наличными или переводом на карту — чеков, разумеется, не предоставляют.

До начала лекции еще минут 20, но люди уже приходят в зал. Сейчас здесь примерно человек 50-60. Пока самого Сергея Яковлева нет. Здесь его помощники продают различную литературу. В продаже книги самого Яковлева — 300 страниц крупным шрифтом всего за пять-шесть тысяч рублей. За ними выстраивается очередь.

«Ощущение власти, безнаказанности. Человек ведь зарабатывает огромные деньги на своих абсолютно шарлатанских тренингах, семинарах. От этого сносит крышу — человек начинает думать, что он действительно обладает какими-то способностями», — отметил кандидат психологических наук Александр Невеев.

И в это начинают верить люди. Вообще, заниматься сегодня такой психологией — дело нехитрое. Достаточно пройти трехнедельные курсы и раскрутить страницу в социальных сетях. Тренды, естественно, задают селебрити, которые особых знаний не имеют, но денег заработать хотят. Например, «эксперт по семейным отношениям» Мила Левчук за 150 тысяч рублей научит вас, как стать идеальной женщиной. Или Виктория Боня, запустившая марафон, который, по ее словам, поможет россиянкам выглядеть на миллион долларов. И даже футболист Дмитрий Тарасов, тоже организовывающий курсы счастливой семейной жизни.

«В настоящий момент людям проще выбрать того, кто называет себя психологом и ярко демонстрирует свою какую-то позицию, показывает какие-то результаты. Сейчас очень многие могут просто нарисовать это, нарисовать результаты, написать отзывы», — объяснила психолог Софья Сулим.

После сеанса с таким самоучкой Николаю пришлось обращаться за реальной медицинской помощью. Теперь его день не обходится без успокоительных. Лжепсихолог Михаил Маслов не помог ему решить личные проблемы, а наоборот — довел до клиники.

«У меня настолько самочувствие ухудшилось, что я был вынужден с работы уволится. Полгода на таблетках выживал», — вспоминает пострадавший Николай Петриев.

Но гораздо страшнее психологи, которые настолько пользуются доверием клиентов, что начинают обещать им вылечить вообще любую болезнь.

«Доктор последней надежды. Ко мне обычно приходят люди, которым везде уже отказали. А у меня, как правило, все выздоравливают», — хвастался Дмитрий Раевский.

Вот так, слегка приобняв ребенка, скандальный психолог Дмитрий Раевский якобы изгоняет рак из дочери Вадима Кунгурцева. Хотя с первого взгляда кажется, что все на этом снимке просто спят. Но нет — целитель так работает. Лечит острый лейкоз. Сидя на диване. С закрытыми глазами.

«Года не прошло, у девочки случился рецидив. Прямо из его клиники ее увезли на скорой помощи. Оказалась в тяжелейшем состоянии в реанимации», — рассказал отец девочки Вадим Кунгурцев.

В Госдуме уже разрабатывают законопроект, который должен ограничить непрофессиональных специалистов от работы в этой сфере.

«Нужен законопроект, который бы регулировал деятельность самого психологического сообщества. С одной стороны. А с другой стороны, чтобы людям было понятно, куда, когда и где они могут обратиться, чтобы получить психологическую помощь, профессиональную помощь», — подчеркнула депутат Госдумы Нина Останина.

Именно помощь, а не удар по голове. Кстати, лекция Сатьи Дас, куда нам удалось попасть, проходила в формате вопрос-ответ. И первый же вопрос, попавший к нему в руки, касался недавнего случая в Великом Новгороде.

«Как вы думаете, применять к женщине физическую силу — это нормально?» — зачитал вопрос психолог, после чего зал рассмеялся.

После того как зал вдоволь насмеялся, мы все же подошли к Сергею, чтобы еще раз спросить: бить своих клиентов — это нормально? Гуру стойко молчит, ищет взглядом помощь, охрана реагирует молниеносно.

Получается, Сатья умеет решать проблемы только с помощью физической силы. А все советы, которые он дает на лекциях — это просто способ заработать денег. Поэтому, чтобы не ухудшать свое психическое здоровье и не попасть под горячую руку нервного лжепсихолога, нужно меньше верить рекламным роликам в соцсетях и обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.