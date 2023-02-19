Филипп Киркоров вновь обратился к пластическому хирургу

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Какие коррективы Киркоров внес в свою внешность, фанаты должны узнать в апреле.

Филипп Киркоров вновь обратился к пластическому хирургу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Король российской эстрады Филипп Киркоров продолжает прибегать к пластическим операциям. В социальной сети платического хирурга Тимура Хайдарова, который уже «колдовал» над внешностью артиста, появилась новое совместное видео с Киркоровым, в котором второй сообщил, что вновь обратился к специалисту.

«Мы начинаем новую главу отсчета в нашей истории. Предела совершенству нет. Я уже не тот, который был год назад. Это уже факт на лицо», — заявил Киркоров.

Артист не стал рассказывать, что на этот раз изменит в его внешности хирург. Лишь заинтриговал поклонников, мол, ждите, скоро все узнаете. По задумке Киркорова, его фанаты все узнают на концертах в апреле. Тогда он отметит 56-летие.

Несколько месяцев назад Киркоров уже ложился под нож хирурга. Как рассказал Хайдаров, он поработал с телом артиста: провел комплексную операцию, которая подразумевает липосакцию, а в некоторых случаях и абдоминопластику.

Артист доволен результатами работы хирурга. Он поблагодарил специалиста за его золотые руки, опыт и мастерство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько операций сделала экс-супруга рэпера Алексея Долматова Айза.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
74.76
0.55 79.61
-0.37
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февр...

Последние новости

5:43
Певица Анастасия Стоцкая рассказала, почему так долго хранила молчание о разводе
5:20
Самоубийственные атаки и хаос: ВСУ понесли серьезные потери под Кременной
4:56
Филипп Киркоров вновь обратился к пластическому хирургу
4:33
«Целое ведро влила»: сестра Фриске ответила на обвинения в закармливании дочки
4:04
В Италии 16 человек пострадали из-за перевернувшейся платформы во время карнавала
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февраля

Сейчас читают

Самоубийственные атаки и хаос: ВСУ понесли серьезные потери под Кременной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Настоящая женщина: чем запомнится экс-жена Высоцкого Людмила Абрамова
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023