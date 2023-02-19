Захарова ответила Бербок на призыв к РФ развернуть политику на 360 градусов

Захарова порекомендовала Бербок выучить хотя бы один школьный предмет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок обратиться к школьной программе после ее выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Там Бербок уверенно заявила, что президент РФ Владимир Путин должен «развернуть свою политику на 360 градусов», чтобы осчастливить весь мир. Вот только она не учла, что такой разворот ничего не изменит, поскольку полный круг и равняется 360 градусам. То есть точка вернется ровно на ту же исходную позицию, с которой начала свой путь.

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при ее правлении, нет», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Бербок не впервые вызывает неоднозначную реакцию у мира своими заявлениями. По мнению председателя немецкой партии Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, в Германии до сих пор не сформировалось единой и слаженной системы в сфере внешней политики и безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немцы раскритиковали Бербок после ее заявления о том, что Европа ведет войну против России.