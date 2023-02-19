«В холодильнике спит, что ли?» — Стас Пьеха показал похорошевшую мать

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Стас Пьеха показал фото похорошевшей матери Илоны Броневицкой

«В холодильнике спит, что ли?» — Стас Пьеха показал похорошевшую мать

Фото: Instagram* / wolfieha

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Мама артиста на днях отметила 62-летие. Многие фанаты отметили, что годы женщину не берут!

Российская певица Илона Броневицкая, отметившая на днях 62-летие, заметно похорошела и молодела. Прекрасным внешним видом женщины похвастался ее сын Стас Пьеха, опубликовав в своем блоге фотографию. Снимок, судя по всему, был сделан после праздничного банкета. На фото Броневицкая держит цветы в руках. Ее окружили дочь Эрика, внучка Василиса и сын.

Многие интернет-пользователи принялись гадать, не «колдовали» ли над внешностью певицы косметологи или пластические хирурги.

«Илона в холодильнике спит, что ли?»;

«Что с собой сделала? Так помолодела», — написали фанаты.

Фото: Instagram* / wolfieha

Ранее 5-tv.ru опубликовал фото, на котором певица Алсу перевоплотилась в образ из своего клипа через 23 года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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