Бывший врач Белого дома заявил, что власти скрывают правду о здоровье Байдена

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 75

Бывший врач Белого дома Джексон: Администрация скрывает правду о здоровье Байдена

Бывший врач Белого дома заявил, что власти скрывают правду о здоровье Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Заокеанский лидер является самым старым президентом за всю историю США, но, видимо, всех все устраивает.

Правду о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена скрывают. Об этом сообщил телеканал Fox News. Уточняется, что такого мнения придерживается бывший врач Белого дома конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон.

Три дня назад хозяин Белого дома проходил ежегодный осмотр, после которого его лечащий врач проинформировал общественность о том, что «президент США остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, способным выполнять свои обязанности».

Джексон же, комментируя отчетность, призвал «положить конец сокрытию здоровья президента Байдена». По словам республиканца, большинству американцев видно, что психика Байдена не в порядке, а отчет подтверждает, что его администрацию все устраивает.

По сообщению конгрессмена, он отправил три письма в Белый дом, в которых потребовал, чтобы глава Штатов прошел когнитивный тест и уведомил граждан о результатах, но обращения Джексона проигнорировали.

«Это вызывает тревогу. Все видят, что что-то не так. Необходимо положить сокрытию правды конец», — резюмировал Джексон.

Джо Байден является самым старым президентом за всю американскую историю. Его оговорки и «чудеса» на публике всерьез беспокоят не только обычных людей, но и его соратников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто натравил Байдена на Кремль и к чему это привело.

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