Злая троица: кто натравил Байдена на Кремль и к чему это привело
Байдена натравили на Кремль госсекретарь Блинкен, Салливан и Нуланд
Фото: www.globallookpress.com / Jacqueline Martin - Pool via CN
Американская общественность понимает, что у России были причины начать спецоперацию на Украине.
Президента США Джо Байдена натравили на Кремль, тем самым сплотив россиян. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью изданию Сonsortiumnews. В частности, он упомянул госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и замгоссекретаря США Викторию Нуланд. По мнению, Херша, они «намного более враждебные», нежели сам хозяин Белого дома.
«Эти трое, я думаю, они сильно на него давили. У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Я думаю, что это почти личное», — сказал публицист.
Кроме того, собеседник подчеркнул, что не считает специальную военную операцию на Украине безосновательной, потому что у главы российского государства «были факторы» для ее начала, пишет EADaily.
Перед этим политик-демократ Джеффри Янг называл Байдена преступником, которого нужно отстранить от должности президента, предъявив обвинения. Такой же участи, по мнению Янга, достойны глава Минобороны США Ллойд Остин вместе с вышеупомянутыми соратниками Байдена.
Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасны новообразования Джо Байдена.
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