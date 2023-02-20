🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в новолуние следует акцентировать внимание на карьеру, финансы и здоровье.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 февраля, новолуние в секторе Рыб. В этот период стоит уделить большее внимание карьере, финансам и своему здоровью. Также звезды рекомендуют оградить себя от негатива и сконцентрироваться на положительной энергии.
♈ Овны
Ваши цели нуждаются уже в практическом плане действий. Пора переходить к делу, Овны. Четко определите шаги действий и сформируйте баланс в физическом и моральном плане. Чем больше вы сосредоточены в это время, тем легче вам будет совершить этот скачок в будущее. Ясность не менее важна, когда дело доходит до романтических отношений: приложите усилия, чтобы разрушить барьеры, которые мешают вам раскрыть свои чувства.
Космический совет: пора переходить к практической части задуманного плана.
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♉ Тельцы
Новолуние приносит с собой напоминание о том, что вы заслуживаете успеха и изобилия, которых вы так желаете, Тельцы. Признание ваших усилий также будет важной темой по мере вашего продвижения вперед. Вы заслуживаете любви и восхищения, которые совсем скоро придут в вашу жизнь.
Космический совет: чуточку терпения, ваши усилия будут оправданы.
♊ Близнецы
Близнецы, у вас есть четкое видение того, что вы хотите создать в своей реальности в течение следующих нескольких лет. Просто убедитесь, что вы оставляете место для неожиданных сюрпризов. Также звезды предупреждают, что ваш настрой может некоторых напугать, а кого-то даже оттолкнуть. Не принимайте эти события близко к сердцу: те, кому действительно суждено стать частью вашего пути, найдут способ быть рядом с вами и поддерживать вас.
Космический совет: оставьте в вашей жизни место для неожиданных сюрпризов.
♋ Раки
Иногда мы видим и слышим только то, что хотим, а не то, что есть в действительности. Снимите розовые очки и примите то, что с вами происходит, несмотря на дискомфорт. Некоторым из вас, возможно, придется начать принять и свою уязвимость в тех или иных ситуациях, и это нормально. Главное, что все это обернется для вас наилучшим образом, Раки.
Космический совет: снимите розовые очки и примите то, что с вами происходит.
♌ Львы
Зажгите лампу осознания, прежде чем принять сложный выбор, который встал на вашем пути. Неправильного выбора нет, доверьтесь своей интуиции. Также в новолуние звезды советуют уделить время своим привычкам: Таким образом, тема баланса также сильно проявляется. Если вы слишком много времени проводите за компьютером, то измените ситуацию. Уделяйте больше времени развлечениям и играм, а также общению с единомышленниками.
Космический совет: пора принять решение, которое выведет вас на новый этап жизни.
♍ Девы
Нет необходимости разбираться в том, что происходит внутри вас. Нет необходимости рационализировать свои эмоции. Примите себя и ситуацию. Ослабьте хватку и не пытайтесь сопротивляться течению жизни, по которой она вас ведет. Если что-то не получается в соответствии с вашим планом, то значит, что для этого еще не пришло время.
Космический совет: ослабьте хватку, задуманные планы осуществляться в нужное время.
♎ Весы
Ваша потребность в совершенствовании препятствует свободному течению вашей творческой энергии. Не поддавайтесь осуждениям, вы не обязаны жить в соответствии с ожиданиями других людей. Лучше сконцентрируйтесь на своих чувствах и желаниях, Весы. Проявление себя откроет в вас скрытый потенциал и принесет в вашу жизнь новые возможности.
Космический совет: вы не обязаны жить в соответствии с ожиданиями других людей.
♏ Скорпионы
Новолуние побуждает вас проявить себя, чтобы обеспечить полное выражение ваших творческих порывов. Помните, вам необязательно быть совершенными, Скорпионы. Следуйте вашему пути в расслабленном состоянии, получайте удовольствие от того, что с вами происходит в данный момент.
Космический совет: дайте возможность в полной мере проявить свои творческие порывы.
♐ Стрельцы
То, с чем вы сталкиваетесь прямо сейчас — суровый, но необходимый для вас урок. Сделайте себе одолжение — отнеситесь спокойно к дискомфорту, Стрельцы. Верьте, что все происходит для вашего же блага в будущем, даже если ваш разум пока не может полностью осознать этот опыт.
Космический совет: все происходит для вашего блага, пройдите с достоинством этот жизненный урок.
♑ Козероги
Вы архитекторы своей реальности, Козероги. Именно ваши мысли играют важную роль в создании мировоззрения. Освободитель от навязчивых мыслей и шаблонов, которые препятствуют вашему росту. Иногда полезно просто позволить себе жить, действуя по велению сердца, а не разума.
Космический совет: освободитесь от навязчивых мыслей и шаблонов.
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♒ Водолеи
Водолей, новолуние в Рыбах благоприятное для вас время, чтобы обрасти новыми единомышленниками. Вселенная поможет вам двигаться вперед и вызволить наружу мощный поток жизненной энергии. Звезды советуют начать освоить новое хобби, там вас могут ждать приятные знакомства!
Космический совет: подумайте над тем, чтобы освоить новое хобби.
♊ Рыбы
Энергия новолуния в вашем знаке принесет в вашу карьеру важные события. Это как раз то, чего вы давно хотите, Рыбы. Готовы ли вы принять изобилие, которое подготовила для вас жизнь? Сейчас самое время заменить повествование о неудачах верой, а о недостатках — процветанием.
Космический совет: пришло время для скачка в новый этап жизни.
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