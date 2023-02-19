Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февраля

В понедельник, 20 февраля, состоится новолуние в секторе Рыб. Это событие важно, так как со светилами соединяется Сатурн и привносит свою структурирующую энергию, потребность в надежности и защите. Главные акценты падают на карьеру, здоровье и экологию. С точки зрения судьбы человека это новолуние определяет спокойное и глубокое осмысление себя и своего рабочего пространства, своей роли в жизни компании.

Многие синхронно задумаются о смене места работы либо смогут внести большой личный вклад в дела фирмы. В течение всей недели крепко переплетается личная и рабочая жизни. С точки зрения общества это период больше гнетущий. Мы в точке перехода к более ответственным шагам. Ответственность потребуется от каждого из нас не только по отношению к близким людям, но и к животным, растениям, всей планете в целом.

Операции на растущей Луне переносятся тяжелее, так как организму нужно больше времени для заживления ран. Тело и психика очень уязвимы, но это отличный момент для процедур, питающих кожу и волосы. В период повышенной чувствительности намеренно наполняйте себя добрыми энергиями, формируя вокруг себя поле положительных воспоминаний и положительных эмоций.

Какой предстоящая семидневка будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

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Овен — гороскоп на неделю

Не стоит принимать решений, касающихся юридических и судебных вопросов. По крайней мере на этой неделе. При нарушении закона и правопорядка возрастает риск принятия судебного постановления. Сейчас у Овнов также увеличена склонность к идеализации ситуации, необоснованному оптимизму и завышенным ожиданиям.

Телец — гороскоп на неделю

Отношения Тельцов с друзьями проходят проверку на прочность. На этой неделе возможны разногласия по финансовым или идеологическим вопросам, материальные потери по независящим от вас обстоятельствам. Берегите сэкономленные средства. Также не стоит обращаться за кредитами и давать свои деньги в долг.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов актуально деловое сотрудничество. Это хорошее время для заключения брака и прочного союза. Сейчас легко найти компромисс с человеком, занимающим высокое положение, или с государственными структурами. Это также хорошее время для регистрации юридических лиц или усердной работы над собственным делом, бизнесом.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки сталкиваются с неприятностями на работе и в быту. Сейчас высок риск оказаться жертвой обвинений и служебных разбирательств. Также возможно неблагоприятное обстоятельство во время путешествий. Лучше поставить на паузу деловую активность и окунуться в мир сериалов, развлечений, хобби, отдыха — всего того, что не требует от вас принятия дополнительной ответственности и обязательств.

Лев — гороскоп на неделю

Во избежание травматизма избегайте экстремальных видов спорта и отдыха. На этой неделе для Львов первостепенны вопросы личной безопасности и физического здоровья. Рекомендуется беречь область грудной клетки, верхней части спины и ребра. Романтическое свидание или праздник может закончиться конфликтом или стрессом. Стоит отложить на этой неделе рискованные биржевые и валютные сделки.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев конфликтная обстановка в доме и семье может возникнуть вследствие разногласий по вопросам, связанным с недвижимым имуществом или совместным владением пакетом акций. Также под угрозой находятся договоры на арендуемое помещение. Расчетливость и понимание выгоды помогут вам во всех делах.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы заняты поиском работы, рассылкой резюме, оформлением деловых бумаг и торговых сделок. Могут возникать проблемы с автотранспортом и средствами связи. Берегите свой мобильный телефон. Это период устойчивого движения вперед. Но вы можете сталкиваться со сложностями в связи с необходимостью искать компромиссы — с людьми более авторитетными и теми, кто занимает более весомое положение в социальной иерархии. Позвольте себе рекламную кампанию, не старайтесь уйти в тень, рассказываете о себе, будьте активны. Тогда зеленый свет будет на вашем пути.

Скорпион — гороскоп на неделю

Возможны чрезмерные траты на детей и их обучение, а также на отдых, спорт, подарки, праздники и развлечения. Скорпионы стремятся кутить и веселиться, поддаваться азарту вопреки здравому смыслу. Это может быть главной сложностью данной недели — проигрыши в авантюрных операциях финансового характера, легкомыслие, потворство своим чувствам. Старайтесь находить разумное решение и все-таки считайте, сколько вы тратите на досуг, хобби и второстепенные дела.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам стоит повременить с решением вопросов, касающихся недвижимости, изменения места жительства, приобретения земельного участка или строительства. Соберитесь и обратите внимание на то, что мешает вам в продвижении. Это неделя выявления причин, проблем и принятие ответственности.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов замедляется умственная активность. Желание общаться и обмениваться информацией — не столь высоко. Наблюдаются склонность к уединению и погружению во внутренний мир. На этой неделе возможна вовлеченность в ситуации сплетен, интриг, раздоров с соседями или родственниками. Чтобы не портить себе настроение, занимайтесь спокойной, привычной деятельностью. А еще лучше — интеллектуальной работой в одиночестве.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев это неделя неожиданности. Может быть потеря денег и личных вещей. Планируемый доход меняется в цифрах по необъяснимым причинам — то густо, то пусто. Возможны чрезмерные и спонтанные траты, связанные с группой единомышленников и друзей, с электроникой и интернет-площадками. Также сложно найти спонсора под проекты. Поэтому делегируйте задачи и обращайте внимание на ресурсы тех людей, которые рядом и готовы вам помочь.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб наступил период активного взаимодействия с начальством, органами власти, учредителями. Но возможны столкновения с первичными трудностями на пути карьерного роста и продвижения к цели. Повремените с обращением в государственные инстанции. Или делайте это совместно с кем-то, у кого есть опыт. Добавьте в свой имидж элементы консервативного делового стиля. Вообще все, что связано с заземлением, будет благоприятно действовать на вас и вашу энергию.

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