«Дорого даже для меня» — Лепс пожаловался на дорогой отпуск в Таиланде

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Григорий Лепс пожаловался на дорогой отдых в Таиланде

«Дорого даже для меня» — Лепс пожаловался на дорогой отпуск в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Певец Григорий Лепс, вернувшийся с отдыха в Таиланде, посетовал на то, что отпуск обошелся ему в кругленькую сумму.

В жаркую страну знаменитость отправился в январе. Там он ни в чем себе не отказывал, ведь приехал туда, чтобы восстановить в том числе душевное состояние после череды скандалов. Одним из них стал случай в Северной столице, где во время концерта Лепс бросил микрофон на пол и ушел со сцены.

Но восстанавливать самочувствие на Пхукете артист решил не один, а в компании таинственной брюнетки, которую KP.RU заприметило на одном из фото с отдыха. На нее, видимо, Лепс тоже не жалел денег.

«Так дорого я еще никогда не отдыхал. Сильно дорого даже для меня. Если в денежном эквиваленте: я потерял дорогую вещь — бриллиантовую сережку. Море свое забрало», — рассказал артист в одной из программ на федеральном канале.

Лепс и сам признавался, что в его жизни есть одна женщина, которая тревожит сердце и душу. Стоит отметить, что это было его первым признанием о личной жизни после развода с Анной Шаплыковой. С ней артист прожил 20 лет, а в 2021 году внезапно развелся.

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