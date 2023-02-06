Григорий Лепс впервые после развода заговорил о личной жизни: «Есть одна женщина»

Музыкант расстался с супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака и рождения троих детей в 2021 году.

Народный артист РФ Григорий Лепс больше не одинок. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах ежегодной церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге. После развода музыканту приписывали множество романов, особенно активно обсуждалась связь с телеведущей Юлией Барановской, однако этому слуху так и не нашлось подтверждения.

На вопрос, влюблен ли он, Лепс ответил уверенно — да. В родину, говорит, партию и правительство. Шутку журналисты оценили, посмеялись, но огоньки интереса, загоревшиеся в их глазах все же заставили артиста продолжить. И он откровенно признался, что встретил даму, которая скрашивает его жизнь.

«Я уже старый… Но есть одна женщина…» — начал певец и задумался.

«Вы нам про нее расскажете?» — поспешила журналистка.

«Конечно расскажу, потом выйдем, я тебе все расскажу», — снова отшутился Лепс.

Тема любви продолжилась вопросом, какая женщина может покорить сердце большого артиста. Григорий Викторович уверен — любая. Над теорией, что состоятельному и знаменитому человеку непременно в качестве спутницы нужна ровня, снова смеялся. Гадал, насколько же богатой должна быть дама, чтобы это качество стало главным элементом ее привлекательности. Потом добавил серьезно — сердцу все-таки не прикажешь.

«Любовь такая штука — она приходит сама по себе и сама по себе уходит», — сказал Григорий Лепс.

Музыкант был женат дважды. Первая супруга, с которой он познакомился в музыкальном училище города Сочи, родила ему дочь Ингу. Девушка в прошлом году подарила звезде внука. Вторая жена Анна Шаплыкова была танцовщицей в балете певицы Лаймы Вайкуле. За 20 лет совместной жизни в этой семье появились две наследницы, Ева и Николь, и сын Иван. В 2021 году Шаплыкова подала заявление на развод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Барановская прокомментировала слухи о романе с Лепсом.