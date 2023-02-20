ДТП на Крымском мосту унесло жизни троих человек

На 149 километре Крымского моста произошло столкновение трех легковых автомобилей. Три человека погибли и еще один пострадал в крупной аварии. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Крыма.

Из-за ДТП движение в обе стороны было полностью остановлено. Снова открыть мост пообещали не ранее чем через час.

Восстановить движение удалось к девяти часам утра, сообщили региональные власти.

По предварительным данным, произошло лобовое столкновение двух авто. Причины происшествия выясняют следователи.