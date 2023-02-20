ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в Пенсионном фонде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

Члены преступной ОПГ были обнаружены в трех регионах РФ. За пару лет они «своровали» у пенсионеров около двух миллиардов рублей.

ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в Пенсионном фонде

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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В России задержаны более 30 человек, которых подозревают в хищении средств Пенсионного фонда. Силовики обнаружили представителей преступной группы в Ингушетии, Северной Осетии, а также в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда РФ» — прокомментировали в службе безопасности.

В сообщении ведомства отмечается, что среди злоумышленников были бывшие, а также действующие сотрудники Пенсионного фонда и акционерного общества, госкомпании «Почта России».

В ФСБ отметили, что на протяжении двух лет, с 2019 по 2021 год, преступники занимались противоправными перерасчетами пенсий жителям Ингушетии без ведома граждан. Вырученные незаконным путем деньги они перечисляли на счета республиканского филиала АО «Почта России» для дальнейшего обналичивания.

Преступники вели черную бухгалтерию и подделывали отчетную документацию. На бумагах значилось, что все полученные из фонда деньги были в полной мере перечислены населению.

В ведомстве добавили, что преступная деятельность расхитителей Пенсионного фонда нанесла российскому бюджету ущерб в размере более двух миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала группу организаторов нелегальной миграции.

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