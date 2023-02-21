Может понадобиться терапия или психолог: как мастурбация влияет на мужское здоровье

|
Полина Долгова
Полина Долгова 33

Уролог Дмитриев: частая мастурбация может быть проявлением психических расстройств у мужчин

Может понадобиться терапия или психолог: как мастурбация влияет на мужское здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужское здоровье и качество жизни тесно связано с регулярностью половой жизни. Однако самоудовлетворение может обернуться проблемами.

Частая мастурбация может быть проявлением психических расстройств или депрессии у мужчин. Также такое самоудовлетворение может привести к истощению организма и эректильным расстройствам. Об этом предупредил уролог-андролог, специалист УЗД Института репродуктивной медицины REMEDI Андрей Дмитриев в интервью изданию Газета.ру.

Эксперт отметил, что качество жизни у мужчин тесно связано с регулярностью половой жизни. Несмотря на то, что четких данных по частоте половых актов нет, считается, что европеец должен заниматься сексом около 2-3 раз в неделю. Если партнера нет, то частота мастурбаций также может соответствовать этим показателям.

«При отсутствии половой близости возникает застой семенной жидкости и секретов половых желез, идет накопление бактериальной флоры — это может привести к простатиту, везикулиту и другим воспалительным процессам мочеполовой системы», — сообщил уролог-андролог.

Врач добавил, что сексуальная жизнь также влияет на мужское здоровье. И в качестве профилактики заболеваний мастурбация приветствуется, но в пределах разумного.

«Однако слишком частое самоудовлетворение может являться проявлением психических расстройств, в том числе депрессии. Кроме того, при слишком частых занятиях мастурбацией, например, несколько раз в день, может наблюдаться как психическое, так и физическое истощение организма, что приводит к эректильным расстройствам», — рассказал Андрей Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выяснили, что даже умеренное потребление алкоголя ускоряет гибель клеток мозга.

-10° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.04
-0.72 79.13
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на 20 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:39
Может понадобиться терапия или психолог: как мастурбация влияет на мужское здоровье
0:20
Муцениеце рассказала, что Прилучный не пришел на день рождения их сына
0:03
Глава МИД Приднестровья: отмена российской культуры носит деструктивный характер
23:46
В США сочли оскорблением внешний вид Зеленского на встрече с Байденом в Киеве
23:29
Три питбуля насмерть загрызли ребенка под Великим Новгородом
23:12
В Турции и Сирии сообщают о пострадавших после нового землетрясения

Сейчас читают

Кому стоит отказаться от блинов на Масленицу
В Москве появится мемориальный музей Кобзона
Летальность до 90%: чем отек мозга может быть опасен для Костомарова
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023