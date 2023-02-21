Глава МИД Приднестровья: отмена российской культуры носит деструктивный характер

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в беседе с «Известиями» назвал деструктивными действия по отмене российской культуры за рубежом.

«Знаете на самом деле отношения Молдавии и России имеют такой многолетний, исторический багаж, и они достаточно непростые», — рассказал дипломат.

Он добавил, что многочисленные действия, направленные на отказ от русского языка и русской культуры настораживают общественность в Европе.

«Граждан других государств тоже беспокоят те действия, которые направлены на закрытие русских школ, школ с русским языком обучения, закрытия детских садов, когда дети вынуждены уже ездить на территорию Приднестровья, там ходить в школу и детские сады. Запрет георгиевской ленты, действия по запрету трансляции российских СМИ, российских телеканалов, продуктов российских массмедиа на территории Молдовы, запрет показов фильмов о Великой Отечественной войне. Понимаете, мы считаем, конечно, эти действия деструктивными», — отметил Игнатьев.

Полную версию интервью читайте на сайте «Известий» 21 февраля.