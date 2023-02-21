Муцениеце рассказала, что Прилучный не пришел на день рождения их сына

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

С момента развода актеров прошло уже почти три года. Недавно их совместный ребенок отпраздновал десятилетие.

Муцениеце рассказала, что Прилучный не пришел на день рождения их сына

Фото: Instagram* / bugevuge

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Актриса Агата Муцениеце поделилась досадными подробностями дня рождения сына Тимофея. В январе у мальчика был юбилей — ему исполнилось десять лет. Звездная мама тщательно готовилась к этому событию, пригласила друзей и родственников именинника. Однако отец мальчика, экс-муж знаменитости Павел Прилучный так и не появился на празднике.

«Я пригласила на день рождения Тимофея и Пашу с его новой семьей, и маму Любу (мама Прилучного — Прим. ред.). И никто из них не пришел. Надеялись, что хотя бы мама Люба придет. Все-таки юбилей. Мне кажется, это важно», — посетовала Муцениеце в своем видеоблоге на YouTube.

Она выразила надежду, что ей с Прилучным все-таки удастся восстановить дружеские отношения после развода, ведь делить уже нечего. У каждого своя жизнь, а детей воспитывать вместе важно.

Прилучный обзавелся уже новой семьей. Его супруга Зепюр Брутян беременна. Недавно девушка в социальной сети опубликовала видео с заметно округлившимся животом. Все внимание актера направлено на то, чтобы окутать заботой и вниманием новую жену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая операция предстоит Агате Муцениеце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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