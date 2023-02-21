В России хотят сократить школьные летние каникулы

Школьные каникулы станут короче. По крайней мере, сделать их меньше советуют эксперты. Главный аргумент за такое решение — повышенная детская смертность летом и зимой.

Против, понятное дело, сами дети. Говорят, перенапрягаться вредно. И здесь действительно трудно поспорить. Корреспондент «Известий» Василий Михеев поговорил со всеми заинтересованными сторонами.

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте подсчитали, что летом повышается детская смертность, больше чем на 20%. У подростков — на 30%. Абитуриенты чуть поосторожнее — у них рост — 19%. Предложили самые длинные каникулы сократить. Полутора месяцев, считают, достаточно. Медики статистику в общем подтверждают, в части детских травм.

«В летний период дети получают чаще всего травмы, связанные с играми, с какими-то там лагерями, и тому подобное. То есть это футбол, волейбол, водные развлечения, плаванье, догонялки», — сказал хирург Филипп Выступец.

Набивать шишки нормально — мнение педагогов.

«Детские травмы, если они конечно не смертельные, это необходимая вещь. Нужно научиться набивать шишки. Когда падаешь — группироваться», — сказал заслуженный учитель РФ, директор Московского центра образования № 109 Евгений Ямбург.

Это семья Воробьевых — классические «папа, мама, я». Только «я» у них трое. Школьница — одна, но даже по ее нагрузке можно судить об активности семейства.

«Сразу после школы Лана едет на гимнастику. У нее гимнастика пять раз в неделю по три часа. Так же по субботам Лана еще занимается лыжами, ходит в бассейн и два раза в неделю занимается еще музыкой», — сказал отец семейства Артем.

И так девять месяцев в году. Поэтому Воробьевы ждут каждый день летнего отдыха. На эти месяцы тоже планы уже есть.

Школьники над инициативой задумались — есть о чем спорить!

«Сократить каникулы!» — выступил один;

«Надо вовремя разгрузиться, потому что нельзя постоянно работать», — отметил другой школьник.

Новая инициатива разделила и учеников и учителей на два условных лагеря. Одни «за», потому что у ребенка появится больше свободного времени, он эффективнее отдохнет перед завтрашним учебным днем. Другие радикально против. Потому что отработанная десятилетиями система, которую будут менять, может дать сбой.

А можно устраивать вот такие перемены. На которых дети отдыхают чуть больше, чем обычно. Это большая перемена в 369 лицее Петербурга. Ансамбль — в честь начала Масленицы. И во время этой передышки учителя готовы просчитать все плюсы и минусы.

«Чем меньше разрывы между учебным процессом, тем, возможно, в голове оставаться будет больше материала», — сказала учитель физики лицея Наталья Сакирданова.

«Первый месяц у нас у самих уходит на проведение экзаменов, на подведение итогов. У нас по факту остается второй месяц, а уже в августе мы готовимся принимать детей. Мы начинаем их подготавливать к Всероссийской олимпиаде школьников», — отметил учитель информатики Вадим Скотников.

При этом учитель не может взять отпуск в апреле или октябре — только летом. Кроме того, и само здание школы, в которой пусто только в июле, нуждается в ремонте.

«За учебный год, поверьте мне, даже при самом бережном отношении, здание приходит в то состояние, когда необходимо где-то сделать косметический ремонт, а где-то быть может, настал момент капитального ремонта. И вот срок три месяца вполне достаточный для того, чтобы не были нарушены технологические строительные процессы», — рассказала директор гимназии № 369 Константин Тхостов.

Кроме того, возникает резонный вопрос — как учиться в классах без кондиционера в 30-градусную жару? Результаты исследований РАНХИГС в школах обещали как минимум изучить. А также пригласили всех причастных к диалогу. Быть может летние каникулы можно и сократить, например, увеличив зимние.