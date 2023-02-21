Пизанскую башню удалось выпрямить до уровня XIX века

Знаменитая Пизанская башня в Италии скоро может перестать быть такой уникальной. Она неожиданно стала распрямляться. Об этом официально заявили в Международном комитете по сохранению исторического памятника.

Там сообщили: работы с фундаментом, которые проводили с начала 90-х для снижения наклона башни, оказались эффективными. Она не только перестала заваливаться набок, но даже встала немного ровнее.

По словам ученых, сейчас угол падения башни удалось вернуть до уровня XIX века. Но, вероятно, скоро ей снова потребуется помощь реставраторов и архитекторов.