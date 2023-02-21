В «Роскосмосе» объяснили поломку на «Прогрессе МС-21»

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Рита Миронова
Рита Миронова 77

«Роскосмос»: космический грузовик «Прогресс МС-21» был поврежден внешним воздействием

В «Роскосмосе» объяснили поломку на «Прогрессе МС-21»

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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На грузовом корабле произошла утечка теплоносителя из-за отверстия во внешней обшивке.

Эксперты «Роскосмоса» объяснили поломку грузового корабля «Прогресс МС-21», у которого ранее обнаружили повреждения корпуса. По предварительным данным, отверстия во внешней обшивке корабля возникли из-за внешнего воздействия.

«”Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», подвергся внешнему воздействию», — сообщили на сайте «Роскосмоса».

Также эксперты опубликовали снимок, на котором отчетливо видно само повреждение. Отверстие привело к утечке теплоносителя в системе терморегулирования.

«Отверстия не фиксировались ни при изготовлении „Прогресса МС-21“ на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС», — подчеркнули специалисты.

Выяснить причину поломки предстоит на земле. Эксперты проведут ряд экспериментов, чтобы разобраться в повреждении системы терморегулирования корабля и не допустить подобных угроз при разработке космических кораблей в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru писал, что запуск корабля «Союз МС-23» к МКС отложен до марта.

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