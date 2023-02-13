Запуск корабля «Союз МС-23» к МКС отложен до марта

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32

В «Роскосмосе» сообщили о переносе на март запуска корабля «Союз МС-23» к МКС на март

Запуск корабля «Союз МС-23» к МКС отложен до марта

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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В госкорпорации намерены установить причину разгерметизации кораблей «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21».

Запуск корабля «Союз МС-23» к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме отложен до первой декады марта. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля „Союз МС-23“ в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта этого года», — заявил он на видео в Telegram-канале госкорпорации.

По словам Борисова, «Союз МС-22» разгерметизировался из-за внешнего воздействия, о чем свидетельствуют снимки корабля.

Ранее директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что причиной разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21» в феврале стала утечка теплоносителя системы терморегулирования.

Подобный инцидент произошел в декабре с кораблем «Союз МС-22». Тогда сработал сигнализатор системы диагностики корабля о падении давления в системе охлаждения, а потом космонавты обнаружили серьезные повреждения обшивки космического аппарата.

В госкорпорации создана комиссия, которая проведет анализ причин разгерметизации и утечки на кораблях.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с Байконура провели первый в 2023 году пуск российской ракеты «Протон-М».

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