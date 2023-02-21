В Кремле очень внимательно наблюдали за визитом Байдена в Киев

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Рита Миронова
Рита Миронова 9

Песков заявил, что визит Байдена в Киев никак не повлияет на внутреннюю ситуацию в России

В Кремле очень внимательно наблюдали за визитом Байдена в Киев

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Встреча украинского и американского лидеров не повлияет на внутреннюю ситуацию в России.

Россия внимательно наблюдала за визитом Джо Байдена в Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, встреча украинского и американского президентов никак не повлияет на внутреннюю ситуацию в России.

«Естественно, мы очень внимательно наблюдали за этим, также внимательно будем наблюдать, что сегодня будет происходить в Польше. Хотя с большой долей вероятности можно предположить, что это будет продолжение концентрации русофобии и взаимного убеждения в новых поставках вооружений и нагнетания напряженности», — отметил Дмитрий Песков в эфире федерального канала.

Кроме того, по словам Пескова, визит Джо Байдена в Киев не является экстраординарным событием, и президент Путин не будет лично наблюдать за его выступлением в Польше.

«Не думаю, что президент лично будет следить за выступлением Байдена в Польше, ему доложат об этом», — добавил представитель Кремля.

Президент США прибыл в Киев вчера для встречи с Владимиром Зеленским. В ходе своего визита Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. После этого американский лидер отправился в Польшу, чтобы «послать сигнал Москве».

Ранее 5-tv.ru писал, что войдет в новый пакет военной помощи Америки для Украины.

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