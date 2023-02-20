Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

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Рита Миронова
Рита Миронова 50

Президент США прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Конечно, он не мог приехать «с пустыми руками».

Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Тема:
Украинский кризис

В Белом доме сообщили, что Джо Байден намерен объявить об очередной поставке военной помощи Украине после встречи с Владимиром Зеленским. Встреча американского и украинского лидеров прошла в Михайловском соборе Киева.

Новый пакет помощи стоимостью 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, а также радары наблюдения за воздушным пространством.

Помимо военной помощи Украине, в Белом доме анонсировали новые санкции в отношении России. Они могут коснуться энергетического сектора и военно-промышленного комплекса.

«В то время как мир готовится отметить годичную годовщину жестокого вторжения России в Украину, я сегодня нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — гласит релиз на сайте Белого дома.

После прибытия Джо Байдена на территории всей Украины, в том числе и в Киеве, звучала воздушная тревога.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом провоцирует Зеленского на обострение конфликта с Россией.

Тема:
Украинский кризис
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