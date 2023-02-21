Запад за последние десятилетия «выпустил джина из бутылки», погрузив целые регионы в хаос. Об этом в своем послании Федеральному Собранию заявил глава государства Владимир Путин.

«Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. Это они выпустили джина из бутылки, целые регионы погрузили в хаос», — сказал Путин.

Верховный главнокомандующий добавил, что в результате войн, спровоцированных американской стороной, погибло почти 900 тысяч человек. Еще более 38 миллионов стали беженцами. До этого Путин говорил, что Запад пытается сделать так, чтобы весь мир забыл о его действиях, но этого никто не забудет.

Послание президента Федеральному собранию проходит ежегодно. В этом году в рамках мероприятия обсуждаются вопросы спецоперации, обеспечения солдат, общемировая ситуация и многие другие темы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой закон для новых регионов РФ подписал Путин.