Путин заявил о необходимости подготовки специалистов в сфере электроники

Студенты, проходящие обучение сегодня, смогут спокойно продолжить образовательный процесс.

Специалистов в сфере электроники необходимо подготовить за пять лет, речь идет о количестве в миллион человек. Об этом в рамках обращения к Федеральному Собранию заявил российский президент Владимир Путин.

«Задача конкретная за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для электронной промышленности. Срок обучения может составить от четырех до шести лет. Прошу общероссийский народный фронт взять все вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования на особый контроль», — сказал глава государства.

При этом, отметил Путин, те специалисты, которые обучаются сейчас, смогут продолжить учебу, по сегодняшним действующим программам, а их дипломы пересматриваться не будут. Президент добавил, что нужно внести соответствующие изменения в законодательство.

Обращение президента к Федеральному Собранию состоялось сегодня в Гостином дворе. Обсуждались важные вопросы в сфере экономики, образования и многое другое. Верховный главнокомандующий отдал ряд распоряжений.

Ранее 5-tv.ru публиковал основные темы и тезисы послания президента Федеральному Собранию.