Путин призвал пересмотреть нормы УК по экономическим преступлениям

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

Частный бизнес сумел проявить свою силу в условиях сдерживания России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин предложил декриминализировать часть норм УК по экономическим составам преступлений. Об этом глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию.

«Важнейший элемент экономического суверенитета — это свобода предпринимательства», — отметил Путин.

Глава государства добавил: именно частный бизнес доказал, что умеет адаптироваться и обеспечивать рост экономики в непростых условиях, когда остальной мир оказывает давление на Россию и пытается сдержать ее. Каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна быть поддержана, считает политик.

«Считаю в этой связи правильным вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов, конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему», — прокомментировал он.

Президент подчеркнул, что движение к декриминализации части норм УК необходимо. Он выразил надежду, что парламент, правоохранительные органы и другие государственные структуры тщательно проработают его поручения в этой сфере.

В заключение Путин призвал принять дополнительные меры, которые направлены на ускорение процесса деофшоризации (Создание законодательных инициатив  в РФ - Прим. ред.) в экономической сфере. По его словам, ключевые сектора бизнеса должны действовать в рамках российской юрисдикции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о необходимости подготовки специалистов в сфере электроники.

-11° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.86
0.82 79.76
0.63
🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Конкретные предложения: политолог Светов оценил слова Путина о семьях бойцов СВО
18:55
Великолепная семерка: актер Джуд Лоу снова стал отцом
18:42
«Родина видит подвиг бойцов СВО»: главред ИА «Регнум» оценила послание Путина
18:30
«С папой спорить бессмысленно» — Никита Кологривый о конфликте отцов и детей
18:24
Путин заявил о важности связи родителей и детей с преподавателями
18:15
Путин призвал пересмотреть нормы УК по экономическим преступлениям

Сейчас читают

Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году
Как вдова Кобзона увековечила память певца в Сочи
Как Россия ответит на поставки французских ПТРК MMP/Akeron на Украину
Врач-аллерголог рассказал, как подготовиться к сезону весеннего поллиноза

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023