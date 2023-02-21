«Духовная катастрофа»: Путин оценил влияние западной культуры на молодежь России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59

Путин оценил влияние западной культуры на российскую молодежь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dyd Fotografos; 5-tv.ru

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Одна из главных целей государства — защита подрастающего поколения от внешних угроз.

Глава РФ Владимир Путин оценил влияние западной культуры на российскую молодежь. Президент отметил, что Запад своими устоями пытается изнутри подорвать общество и нанести «стратегическое поражение» России.

«Победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки, целью выбирают прежде всего молодых людей», — заявил он в ходе послания Федеральному собранию.

Путин объяснил, что страны запада пытаются повлиять на изменения исторических фактов в сознании подрастающих поколений, а также без остановки нападают на культуру, российскую православную церковь и иные традиционные организации.

Лидер государства призвал проследить процессы, происходящие за рубежом. По его словам, США и Европа разрушают собственные народы, семьи, культуру и национальную идентичность. Страны Запада нормализуют извращения над детьми, вплоть до педофилии, отметил Путин.

«Священников принуждают благословлять однополые браки. Да бог с ним, пускай что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди, имеют право жить так, как хотят. Мы к этому так относились в России и будем так относиться», — прокомментировал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что многие священные писания в мире подвергаются сомнению, впрочем, как и институты брака и традиционной семьи. Он напомнил, что в планы английской церкви входит идея «гендерно нейтрального бога».

«Миллионы людей на западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе, элиты просто сходят с ума, и это похоже уже не лечится», — предостерег глава России.

Путин добавил, что главной целью страны остается защита своих детей от деградации и вырождения. Глава государства считает очевидным, что Запад продолжит попытки расколоть российское общество.

«Мы никогда не будем уподоблять киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой не ведьм, не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины, пусть это останется на их совести», — уверил российский президент.

В заключение он отметил важность того, что большинство граждан России, многонациональный народ, поддержал спецоперацию, увидел действительный смысл в действиях страны, направленных на защиту будущего и сохранение настоящего.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о необходимости развития культуры в новых регионах РФ. Донбасс и Новороссию ждет «эпоха Возрождения».

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