«Возрождение мирной жизни»: Путин о развитии культуры в новых регионах РФ 

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47

Путин объяснил важность развития культуры в Донбассе и Новороссии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Rekun; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Россия займется восстановлением и строительством культурных учреждений в присоединенных регионах.

Глава РФ Владимир Путин заявил о необходимости развития культуры в Новороссии и Донбассе. Он отметил, что развитие культуры в новых субъектах России станет одним из «приоритетов возрождения мирной жизни».

Президент рассказал, что государство приложит усилия для поддержки любых проявлений творчества и искусства. По его словам, дело не в жанрах, ведь культура пробуждает лучшие человеческие качества.

«Развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в Донбассе и в Новороссии. Здесь потребуется восстановить, отремонтировать и оснастить сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания», — прокомментировал он в ходе послания Федеральному собранию.

Президент РФ подчеркнул, что культурные учреждения дают возможность ощутить взаимосвязь настоящего и прошлого, а самое главное — почувствовать наличие будущего. По его словам, развитие культуры в новых субъектах РФ поможет населению ощутить свою принадлежность к единому историческому пространству России.

В заключение Путин подчеркнул, что боевая школа меняет людей, вызывает у них любовь к Отечеству. Он считает, что именно те, кто родился в Донбассе и Новоросии, а также сражался за свою родину, будут главной опорой в работе по развитию регионов.

«Хочу обратиться к ним сказать, Россия на вас рассчитывает», — завершил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям участников СВО

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