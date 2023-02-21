Посла США Линн Трейси вызвали «на ковер» в российский МИД

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Посла США Линн Трейси получила ноту протеста в МИД РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Второй визит американского дипломата был менее приятным: в МИД РФ Линн Трейси получила свою первую ноту протеста.

Американского посла Линн Трейси сегодня вызвали на ковер в российский МИД. В ноте протеста, которую получила дипломат, внимание акцентировали на том, что накачка ВСУ оружием и передача из Вашингтона координат для нанесения ударов говорят о лживости утверждений, что Штаты не являются стороной конфликта. Также послу напомнили о необходимости Штатов объясниться по поводу взрывов на «Северных потоках», и не вмешиваться в ход расследования.

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